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На автозаправках Одесской области возникли проблемы с горючим – в ОВА назвали причину

На автозаправках Одесской области возникли проблемы с горючим – в ОВА назвали причину

Сегодня, 28 апреля 2022 года, на автозаправках Одессы и Одесской области наблюдались большие очереди, а в соцсетях люди жаловались на отсутствие некоторых видов горючего. В чем причина такого коллапса? И чего ждать в дальнейшем?
Ответы на эти вопросы дает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на пресс-службу Одесской областной военной администрации (ОВА).

Как сообщили в ОВА, комментируя многочисленные запросы по разъяснению ситуации с наличием горючего в регионе, в результате обстрелов оккупационными российскими войсками 23 апреля была разрушена производственная инфраструктура ПАО «Укрнафта» в городе Кременчуге. Из-за этого возникли задержки с поставкой топлива на автозаправочные комплексы, в частности, Одесской области.

В настоящее время решаются вопросы импорта из европейских стран через Молдову и Румынию топлива на АЗК «SOCAR», «Катрал», «БРСМ».

Однако топливо стабильно транспортируют на АЗК «ОККО» «WOG», АЗС «Motto».

Между тем, в связи с имеющимися проблемными вопросами в других сетях указанные автозаправочные комплексы не всегда могут вовремя подвозить топливо, отчего и возникает ажиотаж на автозаправочных станциях области.

Фото: скриншот с видео Xydessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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