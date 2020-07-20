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Видача прав та складання водійських іспитів відбуватимуться по-новому: що змінилося?

Видача прав та складання водійських іспитів відбуватимуться по-новому: що змінилося?

В Україні змінили правила видачі прав та складання водійських іспитів, тепер підтвердити навички керування стало простіше.

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Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Від 17 липня набрав чинності наказ МВС від 22 травня, що затверджує одразу дві нові Інструкції:

  • «Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення;
  • «Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Серед основних нововведень:

  • при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE  можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами  за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;
  • підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;
  • у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;
  • іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;
  • тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години;
  • можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);
  • фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;
  • встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо);
  • можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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