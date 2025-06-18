Ключевые моменты:

Кто освобождается от налога на недвижимость;

Кто и сколько должен платить за недвижимость;

Когда нужно платить налог на недвижимость и что будет за просрочку.

Кто освобождается от налога?

Платить не нужно, если:

ваша квартира не больше 60 кв.м;

дом – до 120 кв.м;

общая площадь разного жилья – до 180 кв.м;

жилье повреждено, разрушено, находится в зоне боевых действий или на оккупированной территории.

Кто и сколько должен платить?

Если площадь превышает норму – налог начисляется только за «лишние» метры.

Пример: У пенсионера Николая Ивановича квартира площадью 65 кв.м. Норма – 60 кв.м, значит, налог начисляется только за 5 кв.м. Если в его общине установлена максимальная ставка (1,5% от минимальной зарплаты – на 1 января 2024 года это 7100), то он заплатит: 5 × 106,5 грн = 532,50 грн в год.

Когда платить и что будет за просрочку?

После получения уведомления – 60 дней на оплату.

Если не заплатить вовремя:

до 30 дней просрочки – штраф 5%;

свыше 30 дней – штраф 10%.

Если считаете, что налог начислен ошибочно (например, жилье разрушено или находится в зоне боевых действий) – обратитесь в налоговую с подтверждающими документами.

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Диана БОРОВСКАЯ