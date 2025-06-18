Ключевые моменты:
- Кто освобождается от налога на недвижимость;
- Кто и сколько должен платить за недвижимость;
- Когда нужно платить налог на недвижимость и что будет за просрочку.
Кто освобождается от налога?
Платить не нужно, если:
- ваша квартира не больше 60 кв.м;
- дом – до 120 кв.м;
- общая площадь разного жилья – до 180 кв.м;
- жилье повреждено, разрушено, находится в зоне боевых действий или на оккупированной территории.
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Кто и сколько должен платить?
Если площадь превышает норму – налог начисляется только за «лишние» метры.
Пример: У пенсионера Николая Ивановича квартира площадью 65 кв.м. Норма – 60 кв.м, значит, налог начисляется только за 5 кв.м. Если в его общине установлена максимальная ставка (1,5% от минимальной зарплаты – на 1 января 2024 года это 7100), то он заплатит: 5 × 106,5 грн = 532,50 грн в год.
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Когда платить и что будет за просрочку?
После получения уведомления – 60 дней на оплату.
Если не заплатить вовремя:
- до 30 дней просрочки – штраф 5%;
- свыше 30 дней – штраф 10%.
Если считаете, что налог начислен ошибочно (например, жилье разрушено или находится в зоне боевых действий) – обратитесь в налоговую с подтверждающими документами.
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Диана БОРОВСКАЯ