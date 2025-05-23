Проект решения уже подготовлен и подан в областной совет. Согласно пояснительной записке к документу, цель инициативы заключается в наполнении областного бюджета и повышении эффективности использования имущества. Из 23 объектов три сейчас находятся в аренде, остальные — свободны. Здания расположены в городе Одесса, а также в Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Подольском и других районах.

В список входят как стандартные административные сооружения, так и объекты, имеющие статус памятников культурного наследия местного значения. В частности, упоминаются здания на улицах Дерибасовской и Троицкой в Одессе. Общая площадь некоторых объектов превышает 1700 квадратных метров.

В пояснительных материалах указано, что продажа будет происходить через электронный аукцион. Условия торгов будет устанавливать специальная аукционная комиссия. Окончательное решение о включении объектов в перечень для приватизации должен принять областной совет на сессии.

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