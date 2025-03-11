В национальном природном парке «Тузловские лиманы», который расположен на юге Украины в Одесской области, зафиксировали начало весенней миграции птиц. На территории парка уже заметили куликов и других птиц, которые останавливаются здесь во время перелета. Часть птиц, которые зимовали в регионе, готовится к миграции на север. Больше всего пернатых сосредоточено на границе «Тузловская Амазония» и возле маяка «Шаганы», где их меньше беспокоят. Однако звуки дронов, часто пролетающих над морем и лиманами, нарушают покой птиц.

Куликов легко узнать по длинной челке на затылке и контрастным бело-черно-зеленым перьям. Эти птицы обычно гнездятся с апреля на открытых травянистых участках, сырых или временно затопленных территориях, а иногда на сухих почвах агроценозов. Гнезда они устраивают на земле или в траве. Во время брачного периода самцы демонстрируют акробатические трюки в воздухе, издают специфические крики и характерные звуки перьями крыльев. Рацион куликов состоит из беспозвоночных, которых они ищут в траве или на мелководье вместе с птенцами.

Также сотрудник парка, доктор биологических наук Иван Русев, уточнил, что официальное украинское название вида Vanellus vanellus — чайка, которое используется в научной литературе. В период русификации в XX веке применялся термин «чибис», происходящий от русского языка. Кроме того, в тексте упоминаются птицы киви из Новой Зеландии, которые ведут ночной образ жизни и находятся под угрозой исчезновения. Экологи работают над сохранением этого вида. Киви имеют грушевидную форму тела, размер примерно как курица, и живут в лесах, кустарниках, сельхозугодьях, песчаных дюнах и мангровых зарослях, отдыхая днем в норах или дуплах.

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