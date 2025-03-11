У національному природному парку «Тузлівські лимани», що розташований на півдні України в Одеській області, зафіксували початок весняної міграції птахів. На території парку вже помітили куликів та інших птахів, які зупиняються тут під час перельоту. Частина птахів, які зимували в регіоні, готується до міграції на північ. Найбільше пернатих зосереджено на кордоні «Тузлівська Амазонія» та біля маяка «Шагани», де їх менше турбують. Однак звуки дронів, що часто пролітають над морем і лиманами, порушують спокій птахів.

Куликів легко впізнати за довгим чубчиком на потилиці та контрастним біло-чорно-зеленим пір’ям. Ці птахи зазвичай гніздяться з квітня на відкритих трав’янистих ділянках, сирих або тимчасово затоплених територіях, а іноді на сухих ґрунтах агроценозів. Гнізда вони влаштовують на землі або в траві. Під час шлюбного періоду самці демонструють акробатичні трюки в повітрі, видають специфічні крики та характерні звуки пір’ям крил. Раціон куликів складається з безхребетних, яких вони шукають у траві або на мілководді разом із пташенятами.

Також співробітник парку, доктор біологічних наук Іван Русєв, уточнив, що офіційна українська назва виду Vanellus vanellus – чайка, яка використовується в науковій літературі. У період русифікації у XX столітті застосовувався термін «чибіс», що походить від російської мови. Крім того, в тексті згадуються птахи ківі з Нової Зеландії, які ведуть нічний спосіб життя і перебувають під загрозою зникнення. Екологи працюють над збереженням цього виду. Ківі мають грушоподібну форму тіла, розмір приблизно як курка, і живуть у лісах, чагарниках, сільгоспугіддях, піщаних дюнах та мангрових заростях, відпочиваючи вдень у норах чи дуплах.

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