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Май в центре Одессы – фоторепортаж с Соборной площади и Горсада

Май в центре Одессы – фоторепортаж с Соборной площади и Горсада

Весна в Одессе хоть и медленно, но все же вступает в свои права. Фотокорреспондент «Одесской жизни» прогулялся по центру города, а именно – по Соборной площади и Горсаду и понаблюдал, как радуются солнечному весеннему дню горожане.

Кстати, как можно заметить, не только люди довольны весенней погодой: и их четвероногие питомцы, и пролетающие голуби тоже рады. И за всеми ними невозмутимо наблюдает с постамента граф Воронцов. И кажется, что и он весне рад:

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май в центре Одессы, флаг, цветы
май в центре Одессы, цветы, флаг
май в центре Одессы, старушки
май в центре Одессы, молодежь
май в центре Одессы, Горсад
май в центре Одессы, дерево
май в центре Одессы, селфи
май в центре Одессы, на лавочке
май в центре Одессы, фонтан2
май в центре Одессы, фонтан3

Также смотрите фоторепортаж из Одесского ботанического сада – там расцвели сакуры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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