Май в центре Одессы – фоторепортаж с Соборной площади и Горсада

Весна в Одессе хоть и медленно, но все же вступает в свои права. Фотокорреспондент «Одесской жизни» прогулялся по центру города, а именно – по Соборной площади и Горсаду и понаблюдал, как радуются солнечному весеннему дню горожане.

Кстати, как можно заметить, не только люди довольны весенней погодой: и их четвероногие питомцы, и пролетающие голуби тоже рады. И за всеми ними невозмутимо наблюдает с постамента граф Воронцов. И кажется, что и он весне рад:

Также смотрите фоторепортаж из Одесского ботанического сада – там расцвели сакуры.