В Одессе стартовал сезон морских прогулок на катерах вдоль побережья (фото)

Как узнал корреспондент «Одесской жизни», пока катера следуют от Морского вокзала до Ланжерона (Дельфинарий) и обратно.

Однако в будущем будет совершить прогулку вдоль побережья от Морвокзала до Аркадии, она именуется «скоростной».

Прокатиться на катере до Ланжерона и обратно, а это занимает примерно один час, обойдется вам в зависимости от «класса» катера в 100 или 150 гривен.

Узнать время морских прогулок вы сможете на Приморском бульваре у Потемкинской лестницы или на Морвокзале.

Сейчас катера отходят от причала примерно один раз в час. Четкого расписания нет: катер отходит в зависимости от наполняемости желающими.

Фото: Мария Котова