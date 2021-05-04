В Одессе стартовал сезон морских прогулок на катерах вдоль побережья (фото)

В Одессе стартовал сезон прогулок на катерах вдоль побережья.
Как узнал корреспондент «Одесской жизни», пока катера следуют от Морского вокзала до Ланжерона (Дельфинарий) и обратно.
Однако в будущем будет совершить прогулку вдоль побережья от Морвокзала до Аркадии, она именуется «скоростной».
Прокатиться на катере до Ланжерона и обратно, а это занимает примерно один час, обойдется вам в зависимости от «класса» катера в 100 или 150 гривен.
Узнать время морских прогулок вы сможете на Приморском бульваре у Потемкинской лестницы или на Морвокзале.
Сейчас катера отходят от причала примерно один раз в час. Четкого расписания нет: катер отходит в зависимости от наполняемости желающими.
Фото: Мария Котова