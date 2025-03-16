Прогноз погоды в Одессе на 17 марта

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В Одессе завтра облачно. Небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем составит 5-7°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 17 марта

По Одесской области завтра синоптики обещают облачную погоду и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем она поднимется до 5-10°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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