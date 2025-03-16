Прогноз погоды в Одессе на 17 марта
В Одессе завтра облачно. Небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем составит 5-7°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 17 марта
По Одесской области завтра синоптики обещают облачную погоду и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем она поднимется до 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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