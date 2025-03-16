Прогноз погоди в Одесі на 17 березня
В Одесі завтра хмарно. Невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень становитиме 5-7°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 17 березня
По Одеській області завтра синоптики обіцяють хмарну погоду та невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень підніметься до 5-10°С тепла.
На автошляхах області видимість гарна.
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