Прогноз погоди в Одесі на 17 березня

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В Одесі завтра хмарно. Невеликий дощ.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 17 березня

По Одеській області завтра синоптики обіцяють хмарну погоду та невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень підніметься до 5-10°С тепла.

На автошляхах області видимість гарна.

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