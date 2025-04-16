Фото дня в Одессе: га Соборке

Прогноз погоды в Одессе на 17 апреля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 13-15°С.

Читайте также: Курортный сезон в Одессе: водолазы обследуют морское дно (видео)

Прогноз погоды в Одесской области на 17 апреля

По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°С, местами до 23°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: «Хочу, чтобы нас никогда не бомбили» О чем мечтают дети Одесской области во время войны?

Фото Марии Котовой

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме