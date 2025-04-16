Прогноз погоды в Одессе на 17 апреля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 13-15°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 17 апреля
По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°С, местами до 23°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Фото Марии Котовой