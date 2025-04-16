Фото дня в Одессе: га Соборке

Прогноз погоди в Одесі на 17 квітня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 13-15°С.

Читайте також: Курортний сезон в Одесі: водолази обстежують морське дно (відео)

Прогноз погоди в Одеській області на 17 квітня

По Одеській області у четвер очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 13-18°С, місцями до 23°С.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: «Хочу, щоб нас ніколи не бомбили» Про що мріють діти Одеської області під час війни?

Фото Марії Котової

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою