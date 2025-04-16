Прогноз погоди в Одесі на 17 квітня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 13-15°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 17 квітня
По Одеській області у четвер очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 13-18°С, місцями до 23°С.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Фото Марії Котової