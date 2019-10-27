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Новости Одессы и Одесской области

Верните нам садик и школу: жильцы Аркадии просят президента помочь остановить застройку

Верните нам садик и школу: жильцы Аркадии просят президента помочь остановить застройку

На акцию пришли не только жители Гагаринского плато, но и неравнодушные одесситы. Разбирательства с застройщиком на плато тянутся уже год, но пока что особых подвижек в деле нет. Поэтому жители города, обеспокоенные проблемной стройкой, обратились к президенту.

Акция собрала возле стройки большое количество людей. Поддержать пришли жители разных районов Одессы, которые наслышаны о событиях на этой территории.

Напомним, что жители домов Аркадии пытались перекрывать въезд транспорта на территорию строительной площадки, но им противостояла охранная фирма. Во время этих конфликтов происходили не только словесные перепалки, но и драки с применением спецсредств, во время которых пострадали как мужчины, так женщины.

Сегодня на акции об этих событиях рассказывали участники инициативных групп, перекрывавших дорогу. А также отметили, что они «не проплачены», а лишь хотят, чтобы стройка соответствовала Генеральному плану Одессы. По их информации, в плане указано, что на месте строительной площадки должны возводить детский садик, а не высотку, как планирует застройщик. Также жители заявили, что Гагаринское плато не выдержит нагрузки из-за новостроек.

Но эфиры и обращения в полицию не помогли им. Поэтому они решили записать видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Жильцы домов рассказывали по очереди о своей борьбе, о сложившейся ситуации и о конфликтах, при которых страдают мирные жители.

«Мы требуем, чтобы одесский горсовет расторгнул договор аренды на 10 лет», –сказала Анжелика, жительница Гагаринского плато.

Также во время акции инициаторам удалось собрать более 500 подписей под письменным обращением к президенту с таким же требованием. В нем «гагаринцы» указали, что в судах застройщик не мог подтвердить наличие разрешительных документов, а позже получил непонятным образом градостроительные условия. Как гаранта конституционных прав, они просят президента разобраться в деле и наказать виновных в махинациях с документами и в нападениях на мирных протестующих.

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Артем Виноградов
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