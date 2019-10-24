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Новости Одессы и Одесской области

Остановим беспредел: мамы с детьми блокируют скандальную стройку в Аркадии

Остановим беспредел: мамы с детьми блокируют скандальную стройку в Аркадии

Жители домов в районе Гагаринского плато, в том числе женщины с детьми, в течение нескольких дней не пускают строительную технику на место, где должны возвести новую высотку.

Как сообщается на странице “Аркадия, Гагаринское Плато – Остановим беспредел” в Facebook, протестующие люди требуют построить в Аркадии детский садик и школу вместо высоток.

Одна из протестующих Ирина Тельпис утверждает, что несмотря на обещания построить тут детский сад на 200 мест, в документации на строительство речь идет о помещении, в котором не смогут временно находиться более 20 детей.

На данной странице  в Facebook также разместили видео, на котором видно, как люди в оранжевых жилетах расталкивают протестующих, чтобы грузовики смогли проехать на стройплощадку.

Охоронці фірми #зевс переодягнути в працівників незаконно будівництва, за сприяння #поліції розштовхують людей, заради проїзду вантажних авто. Україна. Верховенство права. Народ джерело влади. Багатоповерхівки замість дитсадка.

Gepostet von Victoria Lastivka am Donnerstag, 24. Oktober 2019

По адресу Гагаринское плато, 5 планируют построить жилой комплекс бизнес-класса UNITY TOWERS.

Фото: culturemeter.od.ua

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