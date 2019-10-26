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Новости Одессы и Одесской области

Потасовка с применением газовых баллончиков: ситуация вокруг стройки в Аркадии обостряется

Потасовка с применением газовых баллончиков: ситуация вокруг стройки в Аркадии обостряется

Конфликт, вызванный строительством высотки на Гагаринском плато, сопровождался в пятницу стычкой между местными жителями и представителями охранной фирмы.

Противостояние в Аркадии продолжается уже давно – протестующие блокируют движение строительной техники к месту, где планируют рыть котлован. Но вчера около 20 мужчин в касках и строительных жилетах вытеснили протестующих, чем дали возможность проехать заблокированному грузовику. Началась драка, и в ход пошли газовые баллончики. Соответствующее видео разместила в Facebook-сообществе “Аркадия, Гагаринское Плато – Остановим беспредел” Наталья Невинская.

Только что титушки, нанятые строительной компанией напали на мирных жителей!!! Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато 5 около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей! Національна поліція України Генеральна прокуратура України

Gepostet von Наталья Невинская am Freitag, 25. Oktober 2019

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Одесской области, в результате этой потасовки двое участников получили телесные повреждения.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела (умышленное легкое телесное повреждение).

В пресс-службе также отметили, что в последнее время полицейским приходится постоянно урегулировать конфликты вокруг строительства на Гагаринском плато. Местные жители систематически проводят акции по ограничению движения грузового транспорта на этом участке. А по фактам событий во время таких акций уже начато несколько уголовных производств.

Конфликт вызывает общественный резонанс и напряжение в обществе, поэтому полицейские призывают обе стороны конфликта решать спорные вопросы мирным путем и исключительно в рамках правового поля.

Напомним, по адресу Гагаринское плато, 5 планируют построить жилой комплекс бизнес-класса UNITY TOWERS. Местные жители требуют построить в Аркадии детский садик и школу вместо высоток.

Скриншот, видео: группа в Facebook “Аркадия, Гагаринское Плато – Остановим беспредел”

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