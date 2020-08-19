Великобритания отправит военные корабли в Черное море

Великобритания отправит в Черное море военные корабли Королевского флота. Осенью в регионе состоятся военные учения совместно в ВМС Украины.

Военные учения будут многонациональными, а возглавит их именно Британия, заявил министр обороны этой страны Бен Воллес, сообщил сайт британского правительства.

Воллес побывал с визитом в Украине 18 августа.

Учения должны пройти осенью.

Ранее сообщалось, что осенью на Дунае пройдут учения украинских и румынских пограничников «Riverine – 2020».

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