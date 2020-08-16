Украинские и румынские пограничники проведут совместные учения на Дунае

Осенью на Дунае пройдут учения украинских и румынских пограничников «Riverine – 2020».

Но контактировать на учениях пограничники двух стран будут только дистанционно, из-за коронавируса.

Основной особенностью Дунайских маневров является отработка взаимодействия ВМС Украины и Румынии с непосредственным привлечением корабельно-катерного состава пограничных ведомств двух государств, поскольку Дунай – это речная граница. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

От Украины к учениям «Riverine-2020» привлекут корабельно-катерный состав Измаильского отряда Морской охраны.

А июле они успешно сдали первый такой экзамен во время многонациональных учений «Sea Breeze – 2020».

Фото: Госпогранслужба