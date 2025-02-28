Сигнал тревоги прозвучал в 21:04. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны моря к Одессе приближается группа ударных беспилотников. Дроны разделились на группы и зашли сразу с трех сторон — с севера (со стороны поселка Котовского), с юга (район Таирова) и на центр города.

Поэтому стрельбу по Шахедам слышали жители всех районов Одессы. Также было слышно несколько взрывов. В мэрии призвали горожан находиться в укрытиях или в безопасных местах в своих жилищах.

По состоянию на 21:40 информации о пострадавших людях и разрушениях не поступало.