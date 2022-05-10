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Вечерний ракетный удар по Одессе: в каком состоянии пострадавшие?

Вечерний ракетный удар по Одессе: в каком состоянии пострадавшие?

В настоящее время в городских больницах Одессы находятся два человека, пострадавших вследствие ракетного удара по торговому центру поздним вечером 9 мая.
Об этом информирует Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офiцiйно».

Как сообщается, пациенты получили травмы головы и грудной клетки. Медики оценивают их состояние как нетяжелое и стабильное. Они получают все необходимое лечение и питание.

Напомним, около 23:00 в понедельник, 9 мая, рашисты выпустили по Одессе 7 крылатых ракет авиационного базирования. В результате был уничтожен крупнейший в Одессе торговый центр и склады товарной продукции. Сообщалось, что один человек погиб и пятеро были ранены.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, уничтоженные 9 мая объекты были работающими предприятиями, которые никогда не имели отношения к военной инфраструктуре.

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Фото ОК «Юг», видео: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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