Геннадий Труханов прокомментировал вчерашний ракетный обстрел города

Мэр Одессы сообщил, что уничтоженные 9 мая объекты были работающими предприятиями, которые никогда не имели отношения к военной инфраструктуре.

В своем видеообращении он заявил:

«Русский мир» поздравил город-герой Одессу с 9 мая, выпустив по нему 7 ракет.

Оккупанты «демилитаризировали» работающее предприятие, где шёл рабочий процесс.

Оккупанты продолжают обстреливать мирную Одессу, ведь это предприятие, как и ряд других, по которым были попадания раннее, не имеют ничего общего с военной инфраструктурой.

В результате нанесённого удара один человек погиб, несколько человек получили ранения средней тяжести(речь о складе товарной продукции –ред.)».

От также рассказал, что в соседних домах выбито множество окон. Сейчас ЖКСы и ОСМД подсчитывают квартиры, которым нужна помощь. Где есть возможность обеспечить быструю установку стекол, там их установят сразу. Где такой возможности нет – помогут закрыть жильцам закрыть окна пленкой.

Напомним, поздним вечером 9 мая Одесса подвергась мощному ракетному обстрелу: Подробности ночного обстрела 9 мая: сгорели ТЦ и склады, есть жертвы.

Видео: Одесского городского совета