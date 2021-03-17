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В Одессе от коронавируса вакцинируют две мобильных бригады

В Одессе от коронавируса вакцинируют две мобильных бригады

В Одессе продолжается первый этап вакцинации против COVID-19. Сейчас прививки делают две мобильных бригады. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

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До 3 марта вакцинацию в Одессе обеспечивала бригада медиков из Южного. С этого дня их сменила мобильная бригада Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №28, а с 10 марта к ней присоединилась бригада ЦПМСП №2. Сотрудники обеих бригад прошли обучение по вакцинации с использованием вакцины AstraZeneca.

Медики получают запас вакцины каждый понедельник. Она хранится в ЦПМСП, к которому приписана мобильная бригада. График вакцинации и ежедневная потребность в количестве препарата определяется предварительно по заявкам учреждений здравоохранения.

По нормативам, утвержденным Министерством здравоохранения Украины, бригада должна проводить 80-100 вакцинаций в день. Сейчас прививки делают медикам, а также общественникам и волонтерам, которые могут записаться на вакцинацию через приложение «Дія».

По последним данным мэрии, в Одессе от COVID-19 привиты 1399 человек, в том числе 380 сотрудников городских медучреждений. Пока ни у кого из них осложнения не зафиксировали.

Отметим, третью бригаду на базе ЦПМСП №3 планируют подключить, когда поступит вакцина Pfizer.

Напомним, в конце февраля в одесский регион доставили 25,9 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield). Ответственным за получение, хранение и использование препарата является Одесский областной центр общественного здоровья.

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Фото пресс-служба Одесской облгосадминистрации

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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