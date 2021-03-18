В Украине у граждан будут искать антитела к коронавирусу

В Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения. Это нужно, чтоб было лучшее представление того, сколько человек столкнулись с вирусом. Предполагается, что многие люди переболели коронавирусом бессимптомно.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ_ Роман Родына.

“Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител”, – сказал Родына.

“Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно”, – сказал директор ЦОЗ.