Вакцина Pfizer: когда появится в Украине?

Украина заключила контракт с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом заявили президент Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметил Степанов, переговоры с Pfizer длились несколько месяцев. Но только 6 апреля компания подписала договор.

Также стало известно, что е в феврале Зеленский разговаривал по телефону с главным исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой, и тот, по словам президента, «обещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее».

Между тем, по информации Минздрава, с Pfizer заключили так называемый «рамочный договор» (т.е. предварительные договоренности без обязательств). Ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 миллионов доз – в течение 2021 года. Более четких сроков поставки вакцины заключенный договор не предусматривает.

Во сколько именно обойдется Украине доза вакцины, на данный момент неизвестно. Также остается неясным, каким образом эта вакцина будет транспортироваться, поскольку ее перевозка требует особых условий и специальных холодильников.

Справка:

Вакцина Pfizer – это так называемая «генетическая» вакцина, разработанная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она содержит генетические инструкции, чтобы помочь иммунитету человека защититься от COVID-19. Доказанная эффективность составляет 95%.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C, что вызвало беспокойство у многих стран, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан. Между тем, вакцину Pfizer/BioNTech одобрили в Европейском Союзе, Великобритании и США.

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Ранее препарат одобрила для экстренного применения Всемирная организация охраны здоровья.

Фото: Телеграм-канал PavlovskyNews