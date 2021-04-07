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В Украине не хватает средств на вакцины от коронавируса – Степанов

В Украине не хватает средств на вакцины от коронавируса – Степанов

На закупку законтрактованных объемов вакцин от COVID-19 Украине необходимо еще 6,5 млрд гривен. Эти средства пойдут на закупку законтрактованных объемов.

Об этом на заседании правительства в среду, 7 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин”, – отметил министр.

При разработке Госбюджета-2021 Министерство здравоохранения просило на закупку вакцин более 15 млрд гривен, но получило 4 млрд.

“На сегодняшний день эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 млрд гривен”, – добавил Степанов.

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