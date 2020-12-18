Вакцина от коронавируса: Украина получит первую партию уже в марте, – премьер

Украина должна получить первую партию – миллион доз – вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.

Об этом заявил накануне во время онлайн-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом, по словам премьера, вакцинация украинцев может стартовать в феврале.

«Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX», – сказал Шмыгаль.

Напомним, Украина получит бесплатно около 8 млн доз вакцины от коронавируса как участник инициативы Фонда COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX). Таким образом привить от коронавируса можно будет около 4 млн украинцев, так как одному человеку нужно вводить две дозы.

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