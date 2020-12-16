Коронавирус: кому сделают прививку от COVID-19 бесплатно?

В Министерстве здравоохранения Украины уже разработали план вакцинации против коронавируса COVID-19 и определили группы людей, которых будут прививать в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения Украины разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Это почти 21 млн наших граждан. Позиция Президента Украины Владимира Зеленского и моя личная тоже, что в следующем году вакцинация должна быть бесплатной, по крайней мере для людей из групп риска», — заявил министр здавоохранения Максим Степанов.

По словам чиновника, сначала прививки будут делать медработникам, военнослужащим, участвующим в ООС, сотрудникам образования, Нацполиции и Нацгвардии. Также в группу риска включили тех, кто находится в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), работников социальной сферы, больных людей в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы и проживают в районе обслуживания лечебных учреждений.

Отметим, Украина получит бесплатно около 8 млн доз вакцины как участник инициативы Фонда COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX). Таким образом привить от коронавируса можно будет около 4 млн украинцев, так как одному человеку нужно вводить две дозы. Вакцинацию планируют начать в концепервого-начале второго квартала 2021 года.

Сейчас Минздрав ведет переговоры со всеми производителями вакцины, которые завершили финальную стадию ее испытания.

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Фото: 5 канал