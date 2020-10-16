Вакцину от коронавируса протестируют в 4 городах Украины – станут ли подопытными одесситы? (видео)

Вакцину от коронавируса COVID-19 будут тестировать в четырех украинских городах. В эксперименте будут участвовать 4,2 тысячи добровольцев.

Об этом заявила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть» («Право на владу») на телеканале «1+1» вчера, 15 октября.

По словам Думенко, первую заявку от европейского производителя на проведение третей фазы исследований Украина получила на прошлой неделе.

«И сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее», – сказала директор экспертного центра.

Она также добавила, что добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация обо всех исследованиях.

«Как только будет получено одобрение, а это происходит приказом Министерства здравоохранения, сразу информация о клинических исследованиях становится доступной», – пояснила Думенко.

По ее словам, в данном исследовании рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске.

«Я думаю, что это будут ближайшие точки региона, но мы ожидаем прихода большего количества клинических исследований в Украине, поскольку украинские исследователи известны на международном рынке как специалисты по проведению клинических исследований», — резюмировала Думенко.

Отметим, что в массовое использование вакцина от коронавируса может поступить не раньше весны 2021 года. Украина как участник инициативы Фонда COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX) сможет получить до 8 млн доз вакцин. В первую очередь прививать будут врачей, учителей и людей из группы риска.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро 16 октября в Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве. В частности, в Одесской области – 502 новых случая коронавируса за сутки.