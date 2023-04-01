В жутком ДТП на трассе Киев – Одесса погибли супруги

Субботним утром, 1 апреля 2023 года, в Березовском районе Одесской области, на трассе Киев – Одесса, вблизи села Старые Маяки, произошла дорожная авария с участием легкового и грузового автомобилей. В ДТП погибли два человека.
По сообщению областного управления полиции, водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, пытаясь объехать препятствие, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди грузовым автомобилем DAF.
В ДТП погибли водитель легковушки и его жена – жители Одессы в возрасте 59 и 56 лет. Водитель грузовика – 30-летний житель Винницкой области – не пострадал.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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