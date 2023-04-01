В жутком ДТП на трассе Киев – Одесса погибли супруги

В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами Пассажирский автобус «Неоплан» сообщением «Варшава-Одесса» съехал в кювет и опрокинулся. В нем было 25 пассажиров, в том числе двое детей. ПОДРОБНЕЕ

На трассе Одесса – Рени Fiat сбил насмерть молодого пешехода Полицейские начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Как сообщили в областном управлении полиции, в результате аварии на трассе Одесса – Рени погиб пешеход. ПОДРОБНЕЕ