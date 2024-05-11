Одесская область: в Балте тушили серьезный пожар

В городе Балта Подольского района Одесской области произошел серьезный пожар в жилом доме. Есть пострадавший.
По информации областного управления ГСЧС, накануне днем в Службу спасения сообщили в возгорании имущества в одноэтажном жилом доме по улице Леонида Каденюка.
На пожаре пострадал хозяин дома 1966 года рождения – мужчина получил ожоги лица и отравился продуктами горения. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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