Одесская область: в Балте тушили серьезный пожар

Не просто слова: священник из Любашевки помогает людям преодолеть стресс В Одесском экзархате Украинской греко-католической церкви, охватывающем Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую и Херсонскую области, служат 42 священника. Одиннадцать из них — больничные капелланы. На севере Одесской области несет слово Божье и помогает страждущим священник, медицинский капеллан, психолог и волонтер Роман Монтецкий. ПОДРОБНЕЕ

Герой с одной рукой: ветеран АТО не сдался и нашел себя в новом деле Почти два десятилетия Василий Коваль прослужил в правоохранительных органах. С детства мечтая о небе, десяток лет он осваивал и летное дело в Одесском клубе. Выйдя на заслуженный отдых, в 2012-м перебрался из Черноморска в Любашевку. В мае 2015 года подполковник милиции в запасе по зову души стал на защиту Отчизны. ПОДРОБНЕЕ

Социальная несправедливость: как 84-летняя пенсионерка обеспечивает сына с инвалидностью Мария Котенко из села Майоры Беляевской громады всю жизнь проработала кочегаром в разных учреждениях Одессы. На старость перебралась жить в село. Надбала небольшую (по нынешним меркам и ценам) пенсию — 4,5 тысячи гривен. Ее сын работал на строительстве, но потерял трудоспособность вследствие общего заболевания. Получает пенсию. Мария, постоянная подписчица «Одесской жизни», прочитав на страницах газеты о жизни-бытии людей с инвалидностью, обратилась в редакцию за помощью. ПОДРОБНЕЕ