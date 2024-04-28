Новости Одессы и Одесской области

В жестком ДТП на трассе Одесса – Рени погиб водитель фуры

В жестком ДТП на трассе Одесса – Рени погиб водитель фуры

В управлении полиции Одесской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса – Рени с участием двух грузовиков с цистернами. Авария случилась вечером субботы, 27 апреля 2024 года, недалеко от села Красная Коса Белгород-Днестровского района.

По информации ГСЧС, субботним вечером, около 22 часов, на трассе Одесса – Рени столкнулись две фуры – MAN и DAF. В аварии погиб водитель MAN 1978 года рождения. Его тело спасателям пришлось извлекать из покореженного грузовика при помощи гидравлического инструмента. Пострадавший водитель грузовика DAF получил травмы и был передан медикам скорой помощи.

ДТП на трассе Одесса - Рени 27 апреля 2024

Правоохранители в свою очередь предварительно выяснили, что 38-летний житель Рени, управляя грузовым автомобилем DAF, выехал на встречную полосу, где и врезался в MAN, которым управлял 45-летний житель Кировоградской области.

Водитель MAN погиб, а второго водителя госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. У него отняли биологические образцы для проверки наличия алкоголя в организме.

ДТП на трассе Одесса-Рени: последствия

Из-за ДТП вечером 27 апреля было временно перекрыто движение по трассе Одесса – Рени, а сегодня утром спасатели с помощью троса оттащили с проезжей части один из грузовиков и смыли с дороги горюче-смазочные материалы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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