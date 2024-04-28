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У жорсткій ДТП на трасі Одеса – Рені загинув водій фури

У жорсткій ДТП на трасі Одеса – Рені загинув водій фури

В управлінні поліції Одеської області розслідують обставини смертельної ДТП на трасі Одеса – Рені за участю двох вантажівок із цистернами. Аварія сталася ввечері суботи, 27 квітня 2024 року, неподалік села Червона Коса Білгород-Дністровського району.

За інформацією ДСНС, суботнього вечора, близько 22 години, на трасі Одеса – Рені зіткнулися дві фури – MAN та DAF. В аварії загинув водій MAN, 1978 року народження. Його тіло рятувальникам довелося витягувати з понівеченої вантажівки за допомогою гідравлічного інструменту.

Постраждалий водій вантажівки DAF отримав травми та був переданий медикам швидкої допомоги.

ДТП на трасі Одеса - Рені 27 квітня 2024

Правоохоронці, у свою чергу, попередньо з’ясували, що 38-річний житель Рені, керуючи вантажним автомобілем DAF, виїхав на зустрічну смугу, де і врізався в MAN, яким керував 45-річний житель Кіровоградської області.

Водій MAN загинув, а другого водія госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. У нього забрали біологічні зразки для перевірки наявності алкоголю в організмі.

ДТП на трасі Одеса-Рені: наслідки

Через ДТП увечері 27 квітня було тимчасово перекрито рух трасою Одеса – Рені, а сьогодні вранці рятувальники за допомогою троса відтягли з проїжджої частини одну з вантажівок і змили з дороги паливно-мастильні матеріали.

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