В Южном отключили воздушную тревогу: что произошло

Согласно словам городского головы, ситуация является абсолютно недопустимой, особенно в условиях военного положения, когда жизнь людей зависит от своевременного получения информации об угрозах. Он отметил важность поддержки системы оповещения для обеспечения безопасности граждан.

Сейчас городские власти принимают меры для восстановления системы оповещения и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Городской голова подтвердил, что жизнь и безопасность жителей является главным приоритетом.

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