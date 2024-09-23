В Южному відключили повітряну тривогу: що сталося

Відповідно до слів міського голови, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо в умовах воєнного стану, коли життя людей залежить від своєчасного отримання інформації про загрози. Він наголосив на важливості підтримки системи оповіщення для забезпечення безпеки громадян.

Наразі міська влада вживає заходів для відновлення системи оповіщення та запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Міський голова підтвердив, що життя і безпека мешканців є головним пріоритетом..

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