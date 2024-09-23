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В Южному відключили повітряну тривогу: що сталося

В Южному відключили повітряну тривогу: що сталося

В Южному жителі скаржаться на відсутність сповіщення про повітряну тривогу. Як з’ясувалося, місцевий інтернет-провайдер «Лан Телеком» відключив систему оповіщення без належних підстав. Про це повідомив міський голова на щотижневому зверненні.

Відповідно до слів міського голови, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо в умовах воєнного стану, коли життя людей залежить від своєчасного отримання інформації про загрози. Він наголосив на важливості підтримки системи оповіщення для забезпечення безпеки громадян.

Наразі міська влада вживає заходів для відновлення системи оповіщення та запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Міський голова підтвердив, що життя і безпека мешканців є головним пріоритетом..

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