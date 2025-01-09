В воинской части умер староста села Любашевской громады

Об этом сообщили в Любашевской громаде.

«С большой грустью и скорбью сообщаем, что перестало биться сердце украинского защитника, нашего коллеги — старосты Покровского старостинского округа Любашевского поселкового совета Сергея Бурдова», — говорится в сообщении.

По официальным данным Подольского районного ТЦК, 4 января 2025 года сердце воина не выдержало пережитого на войне, он умер от сердечного приступа в воинской части в Днепропетровской области, где проходил службу.

«Сергей Бурдов был замечательным старостой своего округа — ответственный, надежный, инициативный, порядочный, всегда был готов помочь односельчанам, отдавал всего себя местному самоуправлению и общественной работе, работая на благо жителей громады. Его преданность, активная позиция и вклад в развитие общества оставят после себя вечный след в истории нашей огромады и в сердцах его жителей» — пишут земляки.

О том, как по инициативе Сергея Бурдова в Покровске открыли музей, читайте в нашей статье: Музей в Покровке: как работает и какие экспозиции составили его основу