Новости Одессы и Одесской области

В воинской части умер староста села Любашевской громады

В воинской части умер староста села Любашевской громады

Сегодня, 9 января 2025 года, в Любашевской громаде объявлен День траура: умер староста села Покровск Сергей Бурдов, который служил в ВСУ. Сердце 33-летнего воина остановилось во время несения военной службы.

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Об этом сообщили в Любашевской громаде.

«С большой грустью и скорбью сообщаем, что перестало биться сердце украинского защитника, нашего коллеги — старосты Покровского старостинского округа Любашевского поселкового совета Сергея Бурдова», — говорится в сообщении.

По официальным данным Подольского районного ТЦК, 4 января 2025 года сердце воина не выдержало пережитого на войне, он умер от сердечного приступа в воинской части в  Днепропетровской области, где проходил службу.

Сергей Бурдов

«Сергей Бурдов был замечательным старостой своего округа — ответственный, надежный, инициативный, порядочный, всегда был готов помочь односельчанам, отдавал всего себя местному самоуправлению и общественной работе, работая на благо жителей громады. Его преданность, активная позиция и вклад в развитие общества оставят после себя вечный след в истории нашей огромады и в сердцах его жителей» — пишут земляки.

О том, как по инициативе Сергея Бурдова в Покровске открыли музей, читайте в нашей статье: Музей в Покровке: как работает и какие экспозиции составили его основу

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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