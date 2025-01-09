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У військовій частині помер староста села Любашівської громади

У військовій частині помер староста села Любашівської громади

Сьогодні, 9 січня 2025 року, у Любашівській громаді оголошено День жалоби: помер староста села Покровськ Сергій Бурдов, який служив у ЗСУ. Серце 33-річного воїна зупинилося під час несення військової служби.

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Про це повідомили в Любашівській громаді.

«З великим сумом і скорботою повідомляємо, що перестало битися серце українського захисника, нашого колеги – старости Покровського старостинського округу Любашівської селищної ради Сергія Бурдова», – йдеться в повідомленні.

За офіційними даними Подільського районного ТЦК, 4 січня 2025 року серце воїна не витримало пережитого на війні, він помер від серцевого нападу у військовій частині в Дніпропетровській області, де проходив службу.

Сергій Бурдов

«Сергій Бурдов був чудовим старостою свого округу – відповідальний, надійний, ініціативний, порядний, завжди був готовий допомогти односельчанам, віддавав усього себе місцевому самоврядуванню та громадській роботі, працюючи на благо жителів громади. Його відданість, активна позиція та внесок у розвиток громади залишать по собі вічний слід в історії нашої огромади та в серцях її мешканців», – пишуть земляки.

Про те, як з ініціативи Сергія Бурдова в Покровську відкрили музей, читайте в нашій статті: Музей у Покровці: як працює і які експозиції склали його основу

 

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