В посадке под Одессой нашли застреленного мужчину: подробности

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Тело 36-летнего жителя Фонтанки без признаков жизни 6 августа обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию.

Правоохранители обнаружили на теле покойника огнестрельные ранения. Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области установили, что к преступлению причастен 69-летний отчим погибшего.

Мужчины проживали вместе в доме, принадлежавшем покойной матери погибшего. Поссорившись по поводу права пользования общим жильем, отчим несколько раз выстрелил из незарегистрированного пистолета Макарова в пасынка и вывез тело на автомобиле на окраину села.

По месту жительства мужчин полицейские изъяли пистолет Макарова с магазином, патронами и глушителем, а также зарегистрированное на пенсионера ружье с патронами, корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 и запал к нему.

Отчиму погибшего сообщили ему о подозрении по ст. 115 УКУ — в умышленном убийстве, а также по ст. 263 УКУ — хранение оружия без разрешения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.