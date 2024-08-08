Новости Одессы и Одесской области

В посадке под Одессой нашли застреленного мужчину: подробности

В посадке под Одессой нашли застреленного мужчину: подробности

Житель Фонтанки во время ссоры застрелил родственника и вывез его тело в посадку на окраине села. За содеянное ему грозит до 15-ти лет заключения.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Тело 36-летнего жителя Фонтанки без признаков жизни 6 августа обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию.

Правоохранители обнаружили на теле покойника огнестрельные ранения. Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области установили, что к преступлению причастен 69-летний отчим погибшего.

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Мужчины проживали вместе в доме, принадлежавшем покойной матери погибшего. Поссорившись по поводу права пользования общим жильем, отчим несколько раз выстрелил из незарегистрированного пистолета Макарова в пасынка и вывез тело на автомобиле на окраину села.

По месту жительства мужчин полицейские изъяли пистолет Макарова с магазином, патронами и глушителем, а также зарегистрированное на пенсионера ружье с патронами, корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 и запал к нему.

убийство в Фонтанке

Отчиму погибшего сообщили ему о подозрении по ст. 115 УКУ — в умышленном убийстве, а также по ст. 263 УКУ — хранение оружия без разрешения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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