Поножовщина из-за детской коляски: как в селе на Одесчине соседи повздорили

Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Так, на днях в доме жителя Окнянской громады проходило праздничное застолье. Поднимаясь из-за стола, один из гостей случайно задел детскую коляску, в которой находился младенец. Несмотря на то, что ребенок не пострадал, его отец набросился на гостя с кулаками, а затем схватил нож и нанес им мужчине несколько ударов.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему диагностировали резаную рану предплечья, проникающую рану грудной клетки и левосторонний гемопневмоторакс.

С места происшествия полицейские изъяли нож и другие доказательства, которые направили на экспертизу.

Виновнику инцидента сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, а именно – в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», одесские полицейские сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который разбил стекло в трамвае и побил женщину-водителя.