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У Вилковому олені-переселенці стали навідуватися на городи жителів: як вирішували проблему

У Вилковому олені-переселенці стали навідуватися на городи жителів: як вирішували проблему

Протягом останніх кількох років природоохоронці випустили в дельту Дунаю поблизу Вилкового кілька груп оленів і ланей. Однак екзотичні «гості» в пошуках їжі почали навідуватися до садів і городів місцевих жителів. У громаді знайшли простий спосіб розв’язання проблеми співіснування з дикими тваринами.

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Про це розповіли в організації Rewilding Ukraine.

Нагадаємо, лані та олені, випущені в дельту Дунаю, прибули із заходу України, подолавши відстань близько 1000 км, щоб оселитися у своєму новому домі.

Тварини допомагають підтримувати багатство рослинного і тваринного світу на великій території Дунайського біосферного заповідника. Але взимку і навесні рівень води в дельті був надзвичайно високим, і багато оленів і лані перемістилися на піднесені ділянки островів у пошуках їжі. І це привело їх на городи місцевих жителів на околицях Вилкового.

«Я бачила кілька самок і одного самця оленя, які прийшли на мій город, – розповідає місцева фермерка Яна Бєлопшицька, – Вони підійшли дуже близько і були такі ж красиві, як на фото. Хоча вони й красиві, я не хочу, щоб вони пошкодили мої дерева».

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олень

Місцеві жителі звернулися з проблемою до міськради, а та зі свого боку – до Rewilding Ukraine. Під час зустрічі співробітників із представниками громадськості та влади було вирішено встановити захисні огорожі.

«Не тільки олені та лані, яких ми випустили, навідувалися на городи, – пояснює Олег Дяков, фахівець із відновлення екосистем Rewilding Ukraine, – Там також випасалися місцеві корови і приходили дикі кабани та інші тварини. Ситуація справедливо викликала невдоволення в суспільстві. Ми спільно вирішили, що встановлення огорожі є найкращим варіантом як для людей, так і для диких тварин».

Вилкове

Враховуючи запити місцевих жителів, команда Rewilding Ukraine виділила 3,5 тисячі метрів огорожі для захисту городів.

А щоб забезпечити подальше гармонійне співіснування людини та дикої природи, команда Rewilding Ukraine підписала Меморандум про співпрацю з міською радою Вилкового.

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