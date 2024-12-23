У Вилковому олені-переселенці стали навідуватися на городи жителів: як вирішували проблему

Про це розповіли в організації Rewilding Ukraine.

Нагадаємо, лані та олені, випущені в дельту Дунаю, прибули із заходу України, подолавши відстань близько 1000 км, щоб оселитися у своєму новому домі.

Тварини допомагають підтримувати багатство рослинного і тваринного світу на великій території Дунайського біосферного заповідника. Але взимку і навесні рівень води в дельті був надзвичайно високим, і багато оленів і лані перемістилися на піднесені ділянки островів у пошуках їжі. І це привело їх на городи місцевих жителів на околицях Вилкового.

«Я бачила кілька самок і одного самця оленя, які прийшли на мій город, – розповідає місцева фермерка Яна Бєлопшицька, – Вони підійшли дуже близько і були такі ж красиві, як на фото. Хоча вони й красиві, я не хочу, щоб вони пошкодили мої дерева».

Місцеві жителі звернулися з проблемою до міськради, а та зі свого боку – до Rewilding Ukraine. Під час зустрічі співробітників із представниками громадськості та влади було вирішено встановити захисні огорожі.

«Не тільки олені та лані, яких ми випустили, навідувалися на городи, – пояснює Олег Дяков, фахівець із відновлення екосистем Rewilding Ukraine, – Там також випасалися місцеві корови і приходили дикі кабани та інші тварини. Ситуація справедливо викликала невдоволення в суспільстві. Ми спільно вирішили, що встановлення огорожі є найкращим варіантом як для людей, так і для диких тварин».

Враховуючи запити місцевих жителів, команда Rewilding Ukraine виділила 3,5 тисячі метрів огорожі для захисту городів.

А щоб забезпечити подальше гармонійне співіснування людини та дикої природи, команда Rewilding Ukraine підписала Меморандум про співпрацю з міською радою Вилкового.