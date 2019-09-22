Одесситы за границей: как Мария Каленская из Одессы переехала жить в Лондон

Марию Каленскую знают все одесские рестораторы и шеф-повара. Она возглавляла отдел продаж компании, которая поставляла посуду и технику для ресторанов. С этой работы началось знакомство Марии с едой, как культурным кодом народа. Позже она основала кулинарную школу “Мои друзья”, где через еду знакомила одесситов с культурой разных стран. Уже пять лет Мария живет в Лондоне, но Одессу не только не забыла, а стала еще больше ценить. Мы публикуем рассказ Юлии о британской жизни без купюр.

Спонтанный переезд: я никуда не хотела уезжать

Одесса – абсолютно мой город. Даже с учетом всех ее недостатков, я знаю как в ней жить. Здесь я нашла себя и построила бизнес. Когда началась война, я все еще работала в большой компании, отвечая за продажи в опт. Я прошла все стадии стресса, который был тогда в бизнесе, а потом случилось 2 мая. В тот день мы с сыном еле убежали от толпы — моя машина была на Греческой. Я пережила огромный шок. Мне позвонил муж, который уже давно на тот момент жил за границей и сказал: “Собирай вещи, я хочу чтобы вы были живы”. После всего, что происходило в городе, у меня не было аргументов — выбирать между карьерой и делом, которое находилось под большим сомнением (речь о кулинарной школе – прим. ред) и будущем моего ребенка. Я сделала шаг в никуда — до этого никогда не собиралась покидать Одессу и не готовилась к переезду. Здесь я оставила своих родителей, родителей мужа, друзей. У меня год болела душа так, что я никому бы этого не пожелала.

Другой мир: времен года нет, вкусной еды тоже

Я попала в абсолютно специфическую страну, про которую ничего не знала. До переезда я объездила много стран: была и в Азии, и на Востоке, во многих европейских странах, но в Британии раньше не была никогда. Отправившись в это путешествие-переезд я договорилась с собой, что Англия – это моя не последняя страна.

Почему я оказалась именно там? Мой муж — ИТ-специалист и работал в Британии. Когда ехала, представляла себе красные будки, красивый флаг, какую-то атрибутику монархии. Совершенно не ожидала, что попаду в мир, настолько противоположный одесскому менталитету. В мир, где нет сезонов года, а еда пластмассовая. В мир, в котором нет практически ничего, что для меня ценно: человеческого тепла, душевности, открытости, желания делиться. Нет еды, к которой я привыкла, и привычки определенным образом ее употреблять. Адаптироваться было очень непросто.

Уроки английского: “настройка уха” заняла год

“Я знаю язык” — это замечательное заблуждение всех, кто учил английский в Одессе. У нас учат или старому, неживому языку, или бизнес-английскому, которого достаточно, только чтобы договориться с таким же иностранцем, как ты. Поэтому, когда попадаешь в страну, где его “изобрели”, понимаешь, что твое произношение и построение предложений не имеет отношения к реальному языку.

Для меня было откровением, что английский очень разный, в зависимости от региона. Британское произношение — это очень быстро и на высоких нотах. К нему надо настроить ухо. Кроме того, нужно учитывать, что английский – не эмоциональный язык. Одно и то же слово, произнесенное с разной интонацией, может означать совершенно разное.

Сначала понимала процентов тридцать. Только спустя год я стала без проблем общаться.

Все не так: заново учиться выбрасывать мусор и переходить дорогу

Сложнее всего было привыкать к тому, что тебе 36, а ты не умеешь выбрасывать мусор. Эта была первая ситуация, которая поставила меня в глубокий тупик. Возле дома я увидела пять мусорных баков и поняла, что я не знаю, куда должна положить консервную банку. Баки не подписаны, а для того, чтобы сориентироваться, нужно прочитать специальный документ.

Вторым ударом было осознание того, что ты не умеешь переходить дорогу. Голова автоматически смотрит не туда. Благо, здесь все равно пропускают, и это спасало.

Очень тяжело сесть за руль, потому что начинаешь переключать передачи дверной ручкой

Третье — машина. Очень тяжело было сесть за руль, потому что начинаешь переключать передачи дверной ручкой. В первое время забавных ситуаций было много, но это проходит достаточно быстро.

Как живут британцы: традиции берегут, а вот тепло — нет

Нам, южанам, сложно привыкнуть к нормальной температуре в помещении в 18 градусов. Англия — это не та страна, где берегут тепло. Да, здесь ни за что не спилят дубы, высаженные специально для ремонта парламента еще в ХIV веке, а королева ездит в карете во время важных событий. Но у этого традиционализма есть и вторая сторона медали: это пресловутые два отдельных крана для горячей и холодной воды, окна, толщиной в одно стекло, с щелями и плесень, которую забрызгивают белизной. И это никого не беспокоит. Люди так привыкли.

Экономия времени и денег: онлайн-шоппинг и искусственный интеллект

Здесь очень развиты интернет-технологии. Онлайн-шоппинг развивается с каждым годом. Во-первых, потому что время – очень дорогой ресурс, люди не хотят тратить жизнь на хождение по магазинам. Во-вторых, это удобно: покупку легко вернуть, если не подошла. Наличные деньги отмирают, ими мало кто пользуется.

Много реализуется проектов, которые работают на сокращение фонда зарплаты и соцобеспечения. Все, кто только может, хотят сэкономить благодаря искусственному интеллекту и увеличить доходность бизнеса. Так, например, сотрудников, которые занимаются торговлей биржевыми бумагами, заменяют роботы. Есть такие магазины, в которых персонал существует только для того, чтобы помочь справиться с компьютерами. Мне в таком мире жить некомфортно, а вот интровертам – наверное, хорошо.

Продукты и питание: еда может выглядеть красиво, но быть совершенно безвкусной

Первый год мы страшно болели, потом поняли, что дело было в нехватке нормальных продуктов. Питаться так, как питается одессит с Нового рынка, даже если он не покупает дорогих продуктов, в Англии могут себе позволить только очень богатые люди. Дело в том, что это будут продукты с континента: из Испании, Италии, Франции. Они считаются органическими и стоят баснословных денег.

Мы не могли себе такого позволить и делали закупки в обычных супермаркетах. То, что там продается, не имеет никакого отношения к еде, хотя может красиво выглядеть. Я потратила два года, чтобы найти нужные мне “точки” с продуктами.

Мультикультурность города помогает: овощи покупаю в турецком магазине, что-то в китайском, а что-то — в польском. Но нужно знать, где все это искать и быть готовым тратить на это большое количество времени. А правильный хлеб, к примеру, есть только в одном, и то очень дорогом супермаркете.

Питаться так, как питается одессит с Нового рынка, в Англии могут себе позволить только очень богатые люди

Гастрономия: чем гордятся британцы и чего не хватает

Одна из причин, по которой британцы колонизировали другие страны, – скудное гастрономическое разнообразие острова. Здесь не найдешь привычных нам абрикос, персиков, винограда, арбузов и дынь, вызревших под солнцем помидор или сладких огурчиков. Климат близок к средней полосе России, почва глинистая, не очень плодородная. Корнеплоды, ягоды и грибы, бобовые культуры, мясо, птица и “молочка” – локальный продуктовый набор британца.

Но на острове всегда зеленая трава и практически не бывает заморозков и снега. Остров вечной весны. А трава – идеальный корм, и поэтому на весь мир Британия знаменита своими стейками. Британцы вообще знают все про мясо, это их основная еда. Когда семьи здесь собираются на воскресный обед, на столе обязательно будет огромный кусок мяса или какое-то мясное блюдо. Традиция родилась в те времена, когда мясо было очень дорогим, и люди могли себе его позволить только по выходным.

Отношение к детям: сложности сделают из тебя человека

В Британии много непонятных мне вещей. Одна из них – отсутствие особого отношения к детям. Они растут, как трава в поле. Считается, что сложности сделают из них настоящих людей. Отношения между родителями и детьми гораздо более прохладные, нежели у нас. Очень много школ-интернатов, в которых дети с 12-13 лет живут самостоятельно и видят родителей по выходным или даже раз в месяц. И именно там зарождается привычка одиночества. Конечно, в таком подходе есть и плюсы: здесь дети более ответственны.

Я хочу, чтобы сын понимал оба менталитета

Когда мы переехали, моему сыну было пять лет и он сразу влился в новую обстановку. Англия – страна мультикультурная. В обычных государственных школах есть преподаватели, которые умеют интегрировать ребенка в коллектив. Четыре месяца – и ребенок говорит на языке страны.

Для меня очень важно, чтобы сын понимал оба менталитета. Я забочусь о том, чтобы он много времени проводил в Одессе, погружался в культуру: общался с детьми, ел нашу еду, понимал, что значит торговаться, любил море, понимал юмор и очарование местных двориков — в общем, был настоящим одесситом.

А еще я мечтаю чтобы когда сын вырастет, он понял, что в этом невероятном месте можно было бы построить государство, в которое будут приезжать, а не уезжать.

Сейчас сын знает русский и украинский, знает наши традиции, отдыхает в Карпатах. У него нет ни капли стыда относительно своего происхождения и нет желания называть себя англичанином, он называет себя одесситом.

Формула отличия англичан от одесситов

Я вывела формулу отличия англичан от одесситов. Мы, одесситы, соответствуем глаголу “делиться”. Если хорошо – мы делимся хорошим, если плохо – плохим, если есть еда — едой, если есть проблемы — проблемами. Это наше естественное состояние.

Для англичан самым важным словом будет “независимость”. Например, приглашение в гости, подарки от соседей — это для них неприемлемо. Они стараются избегать этого, потому что потом чувствуют себя обязанными. Выражение “Мой дом – моя крепость” как нельзя лучше им подходит. Каждый англичанин должен иметь собственный дом. Желательно с забором и садом на заднем дворе, чтобы с улицы не было видно, что там происходит. Когда на Туманный Альбион стали приезжать люди со всего мира, еще больше британцев начали закрывать свои двери.

Теперь представьте, что человек, который привык делиться, не может себя раздать. Он переполняется. Например, если мы испекли торт, не съедим его сами – отнесем маме, подруге, коллегам на работу. Это – норма. Я привыкла угощать или приглашать друзей на ужин, а там это негде проявить, потому что так ты сделаешь человеку неприятно.

Мы жили в разных местах, и я везде приучала людей, что на Пасху они будут есть украинскую паску и радоваться. Мне в первый год Бог послал британку, которая во многом помогла, в том числе и немножечко лучше их понять. Но она уехала в ЮАР, а после этого у меня друзей-англичан не появилось.

В Англии, особенно вне Лондона, люди живут не так хорошо, как кажется. Скромнее среднестатистического одессита, да еще и с огромными долгами, которые они оплачивают до старости.

Поиски себя в городе, в котором есть все и всё

Спустя пять лет я смогла найти свое место в Лондоне и объяснить себе, зачем меня “выкинуло” из привычного и любимого мира.

Приехав, я уже знала, что хочу заниматься едой. У меня был опыт кулинарной школы в Одессе. Предполагала, что буду обучать людей итальянской и французской кухне. А потом поняла, что здесь огромное количество итальянцев и французов! Чему я могу их научить? Здесь живут все нации, которые есть на планете, и все они продвигают свою культуру и национальную кухню.

Подумав, поняла, что есть только одна кухня, которую я могу продвигать. Это то, что дома готовила моя мама и бабушка, что любил есть мой папа — одесская еда. Пока я веду блог, в котором пишу об одесской кухне для души, но мечтаю о настоящей кулинарной книге одесских рецептов. Хочу написать ее на английском. Это будет не просто сборник рецептов с фотографиями еды, а книга-путешествие. Листая страницы, люди смогут узнать об истории, архитектуре, традициях. Возможно, запущу сбор средств на ее производство, потому что, если делать честную книгу — прорабатывать рецепты — это стоит очень недешево. Она станет на полки с великими кулинарными книгами, и не должна среди них затеряться.

Когда приезжаю в Одессу, то не сижу на месте – собираю рецепты, прорабатываю новые кулинарные маршруты. Я – эксперт проекта “Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии”. И я рада, что все, что я здесь делаю, поддерживает невероятное количество людей, которые все больше и больше понимают, как им повезло здесь родиться.

Фото предоставлены Марией Каленской