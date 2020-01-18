В Одесской области намерены спасать отрасль виноделия и сделать ее национальным брендом

Одесская облгосадминистрация планирует преодолеть кризис в сфере производства вина и обращается к виноделам с просьбой рассказать о своих проблемах.
Как сообщает пресс-служба ОГА, предложения виноделов региона и варианты решения проблемы станут основой для обращения в правительство и парламент.
Замглавы облгосадминистрации Вячеслав Овечкин подчеркнул, что проблема снижения показателей виноделия – комплексная. Но в этой проблеме есть несколько основных составляющих:
- потеря некоторых внешних рынков
- в отдельных случаях – низкое качество продукции
- недостаточно развитый внутренний рынок
- наличие фальсификата
- некачественный таможенный контроль в отношении импорта продукции и как следствие – беззащитность отечественных производителей.
«Необходимо ввести современные мировые стандарты качества и ответственность виноделов за их нарушение. Кроме этого, надо рекламировать не отдельные компании, а общий национальный бренд – наше вино. И когда оно станет полноправным конкурентом на международном рынке, именно тогда виноделие станет выгодным и привлекательным бизнесом в Украине», – заявил представитель компании “Болград” Владимир Масленков.
Предложения от виноделов будут рассматривать до конца января, а затем их передадут в центральные органы власти.
В пресс-службе ОГА также привели статистику отрасли:
- площадь виноградников Украины составляет 43 тыс. га., что составляет около 0,6% от общей площади виноградников всего мира
- самую большую территорию страны занимают виноградные насаждения Одесской области – 17,9 тыс. га.
Наибольшие площади сбора винограда расположены в Болградском, Тарутинском, Белгород-Днестровском, Саратском, Арцизском, Татарбунарском, Овидиопольском районах.
Напомним, летом 2019 года из-за убыточности виноделия фермеры Одесской области устраивали акции протеста, перекрыв дорогу и засыпав ее виноградом.
При этом в области хотят разработать туристический гастромаршрут “Дорога вина и вкуса“.
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