В Одесской области намерены спасать отрасль виноделия и сделать ее национальным брендом

Одесская облгосадминистрация планирует преодолеть кризис в сфере производства вина и обращается к виноделам с просьбой рассказать о своих проблемах.

Как сообщает пресс-служба ОГА, предложения виноделов региона и варианты решения проблемы станут основой для обращения в правительство и парламент.

Замглавы облгосадминистрации Вячеслав Овечкин подчеркнул, что проблема снижения показателей виноделия – комплексная. Но в этой проблеме есть несколько основных составляющих:

потеря некоторых внешних рынков

в отдельных случаях – низкое качество продукции

недостаточно развитый внутренний рынок

наличие фальсификата

некачественный таможенный контроль в отношении импорта продукции и как следствие – беззащитность отечественных производителей.

«Необходимо ввести современные мировые стандарты качества и ответственность виноделов за их нарушение. Кроме этого, надо рекламировать не отдельные компании, а общий национальный бренд – наше вино. И когда оно станет полноправным конкурентом на международном рынке, именно тогда виноделие станет выгодным и привлекательным бизнесом в Украине», – заявил представитель компании “Болград” Владимир Масленков.

Предложения от виноделов будут рассматривать до конца января, а затем их передадут в центральные органы власти.

В пресс-службе ОГА также привели статистику отрасли:

площадь виноградников Украины составляет 43 тыс. га., что составляет около 0,6% от общей площади виноградников всего мира

самую большую территорию страны занимают виноградные насаждения Одесской области – 17,9 тыс. га.

Наибольшие площади сбора винограда расположены в Болградском, Тарутинском, Белгород-Днестровском, Саратском, Арцизском, Татарбунарском, Овидиопольском районах.

Напомним, летом 2019 года из-за убыточности виноделия фермеры Одесской области устраивали акции протеста, перекрыв дорогу и засыпав ее виноградом.

При этом в области хотят разработать туристический гастромаршрут “Дорога вина и вкуса“.

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