fbpx
Новости Одессы и Одесской области

7 фактов о вине

7 фактов о вине

Ко 160-летию винодела Василия Таирова подготовили интересную информацию о напитке богов.

  • В древности вино считалось универсальной международной валютой – греки меняли его на золото и серебро, а римляне на рабов.
  • В Вавилоне еще за две тысячи лет до нашей эры существовал закон, согласно которому производителей некачественного вина топили в реке.
  • Автомобиль Aston Martin принца Великобритании Чарльза работает на… белом вине. Для этого мотор автомобиля сначала переделали под работу на биоэтаноле, а затем перевели на «алкогольное» топливо.
  • Зарубежные исследователи пришли к выводу, что людям после 50 лет для профилактики заболеваний полезно выпивать в день 50-100 г красного вина и съедать 100 граммов черного шоколада.
  • Вино снижает риск развития ишемической болезни сердца, слабоумия, диабета, инсульта, остеопороза, образования камней, уменьшает уровень холестерина, улучшает мыслительные процессы.
  • Вино ни в коем случае нельзя смешивать с другими алкогольными напитками, а тем более с лекарствами.
  • Пить вино нужно комнатной температуры. При этом винный бокал можно держать только за ножку, иначе тепло руки нагреет напиток и он изменит вкус.

Фото: scoopon.com.au

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Аватар
Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить