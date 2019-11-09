7 фактов о вине

Известные личности Одессы: за что Василия Таирова лишили наград и званий Со дня рождения Василия Таирова, основателя научной школы виноградарства и виноделия, прошло 160 лет. Ученый также считается одним из основоположников производства шампанского. Он был хорошо известен за рубежом, что впоследствии сыграло ему на руку. ПОДРОБНЕЕ

Золотое руно, потомки Геракла и казаки-разбойники: как Черное море меняло ход истории С Черным морем связано множество событий, повлиявших на развитие мира. В его водах бороздили древние аргонавты и запорожские казаки, здесь пали могущественные Османская и Монгольская империи, отсюда же берет свое начало часть европейской культуры. В день Черного моря, 31 октября, мы вспоминаем важные события, происходившие в его водах и на прибрежных землях, которые повлияли на ход всемирной истории. ПОДРОБНЕЕ

Православный ликбез: кто написал Библию Одна из самых известных книг на планете – это Библия. Ее часто цитируют, к ней обращаются не только верующие, но и атеисты, а словосочетание «библейская мудрость» давно вошло в нашу речь. Многие задаются вопросом: кто автор Библии – обычный человек или она действительно «слово Божье»? ПОДРОБНЕЕ