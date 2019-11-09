7 фактов о вине

Ко 160-летию винодела Василия Таирова подготовили интересную информацию о напитке богов.
- В древности вино считалось универсальной международной валютой – греки меняли его на золото и серебро, а римляне на рабов.
- В Вавилоне еще за две тысячи лет до нашей эры существовал закон, согласно которому производителей некачественного вина топили в реке.
- Автомобиль Aston Martin принца Великобритании Чарльза работает на… белом вине. Для этого мотор автомобиля сначала переделали под работу на биоэтаноле, а затем перевели на «алкогольное» топливо.
- Зарубежные исследователи пришли к выводу, что людям после 50 лет для профилактики заболеваний полезно выпивать в день 50-100 г красного вина и съедать 100 граммов черного шоколада.
- Вино снижает риск развития ишемической болезни сердца, слабоумия, диабета, инсульта, остеопороза, образования камней, уменьшает уровень холестерина, улучшает мыслительные процессы.
- Вино ни в коем случае нельзя смешивать с другими алкогольными напитками, а тем более с лекарствами.
- Пить вино нужно комнатной температуры. При этом винный бокал можно держать только за ножку, иначе тепло руки нагреет напиток и он изменит вкус.
Фото: scoopon.com.au