Зеленский подарил новый праздник украинским виноградарям

Танкера Delfi на пляжі вже немає: Зеленський розповів про операцію з підйому судна Протягом восьми місяців власники судна Delfi не прибирали затонулий танкер з пляжу Одеси й не давали державі можливості виконати відповідні роботи. Крім того, компанія не вживала заходів з недопущення забруднення акваторії нафтопродуктами. ПОДРОБНЕЕ