Зеленский подарил новый праздник украинским виноградарям

Президент Владимир Зеленский постановил установить в Украине новый профессиональный праздник – День виноградаря и винодела.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Как сказано в указе, таким образом президент поддержал инициативу работников виноградарско-винодельческой отрасли страны.
Согласно документу, День виноградаря будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. в 2020 году праздник будет отмечаться 8 ноября.
Фото: из открытых источников
Ранее Зеленский инициировал предоставление статуса государственным некоторым религиозным праздникам.