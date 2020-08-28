Новости Одессы и Одесской области

Украина закрыла граница для иностранцев: есть исключения

Украина закрыла граница для иностранцев: есть исключения

Границы Украины на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. 

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С 00:00 28 августа вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров.

Но есть исключения.  въехать в Украину смогут иностранцы, которые:

  • направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
    учатся в учебных заведениях Украины;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Также запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.

Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, карантин в Украине продлили еще на два месяца.

Что запрещается в различных цветных зонах – читайте ЗДЕСЬ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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