Официально: в Украине первый человек выздоровел от коронавируса

Радостной новостью поделился президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства записал видеообращение, в котором рассказал, что выздоровел украинец из Черновцов.
– Пациенту сделали повторный лабораторный анализ, и он во второй раз показал негативный результат, – сообщил президент. – Значит, можем констатировать официально: у нас есть первый человек, который выздоровел от коронавируса.
Как отметили в Минздраве, пациента 20 марта выписывают, он отправляется домой.
Отметим, по состоянию на 20-го марта 10.00 в Украине официально подтверждено 26 случаев заболевания на коронавирус. Трое людей умерли от инфекции.
Также в Христианском сообществе в соцсетях рассказали, что в Италии от COVID-19 умерла украинка. В комментариях пишут, что это уже шестой летальный исход среди украинцев в Италии, однако официально эту информацию пока не подтвердили.
Фото: focus.ua
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