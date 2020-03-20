Официально: в Украине первый человек выздоровел от коронавируса

Глава государства записал видеообращение, в котором рассказал, что выздоровел украинец из Черновцов.

– Пациенту сделали повторный лабораторный анализ, и он во второй раз показал негативный результат, – сообщил президент. – Значит, можем констатировать официально: у нас есть первый человек, который выздоровел от коронавируса.

Как отметили в Минздраве, пациента 20 марта выписывают, он отправляется домой.

Отметим, по состоянию на 20-го марта 10.00 в Украине официально подтверждено 26 случаев заболевания на коронавирус. Трое людей умерли от инфекции.

Также в Христианском сообществе в соцсетях рассказали, что в Италии от COVID-19 умерла украинка. В комментариях пишут, что это уже шестой летальный исход среди украинцев в Италии, однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Фото: focus.ua

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