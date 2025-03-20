Об этом говорится в постановлении суда.

Виктор Баранский является подозреваемым по делу о завладении суднами Дунайского пароходства. По данным следствия, Баранский и сбежавший из Украины Виталий Саутенков организовали преступную схему, реализация которой привела к потере 32 барж, принадлежавших ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», и причинению ущерба на сумму 82,654 млн грн.

С ходатайством об аресте в суд обратились САП и НАБУ, которые расследуют дело о присвоении барж. Суд первой инстанции почти четыре месяца рассматривал этот вопрос и отказал в аресте. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда Украины не согласилась с таким решением и отменила его.

Об этом говорится в постановлении суда.

Как отмечается в постановлении суда, после задержания Виктора Баранского и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.

Виктор Баранский избирался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он продолжал быть депутатом даже тогда, когда его компании начали вывозить российскую нефть. Одессита лишили украинского гражданства только в феврале 2023 года. А в апреле 2024 года Баранского лишили депутатских полномочий.

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