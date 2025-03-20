Віктор Баранський є підозрюваним у справі про заволодіння суднами Дунайського пароплавства. За даними слідства, Баранський і Віталій Саутенков, який утік з України, організували злочинну схему, реалізація якої призвела до втрати 32 барж, що належали ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», і заподіяння збитків на суму 82,654 млн грн.

Із клопотанням про арешт до суду звернулися САП і НАБУ, які розслідують справу про привласнення барж. Суд першої інстанції майже чотири місяці розглядав це питання і відмовив в арешті. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду України не погодилася з таким рішенням і скасувала його.

Про це йдеться в постанові суду.

Як зазначається в ухвалі суду, після затримання Віктора Баранського та не пізніше ніж через сорок вісім годин з моменту його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Віктор Баранський обирався від партії «Опозиційна платформа – За життя». Він продовжував бути депутатом навіть тоді, коли його компанії почали вивозити російську нафту. Одесита позбавили українського громадянства тільки в лютому 2023 року. А у квітні 2024 року Баранського позбавили депутатських повноважень.

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