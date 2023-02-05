Новости Одессы и Одесской области

Президент лишил гражданства депутата одесского горсовета

Виктор Барнаский, избранный на последних в выборах в Одесский горсовет депутатом по спискам ОПЗЖ, больше не гражданин Украины. Такое решение принял Владимир Зеленский.

Об этом стало известно из списка политиков, лишенных президентом гражданства, потому что у них были паспорта страны-агрессора, российской федерации.

Баранский оказался в одном списке с самыми одиозными политиками времен президента Виктора Януковича.

Кроме Баранского в список попали бывший глава СНБО Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, беглый экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

Официально информацию пока не подтвердили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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