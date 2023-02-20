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В Украине выпустят почтовую марку с путиным

В Украине выпустят почтовую марку с путиным

24 февраля 2023 года, в годовщину российского вторжения, «Укрпочта» выпустит в обращение марку «ПТН ПНХ!». Об этом сообщили в пресс-службе национального почтового оператора.

Ребенок побеждает агрессивного гиганта

«2022 год стал для нашей страны годом тревожных ночей и болезненных потерь, годом ожесточенной борьбы и смелости. Вопреки всему эти 365 военных дней перезапустили в каждом из нас новый уровень любви и уважения к Родине, народу, осознанию своей самоидентификации и непокоренности и самое главное – веру в Победу», — говорится в сообщении.

На марке представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с крупным дзюдоистом, которого бросает на лопатки ребенок, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

В образе дзюдоиста угадывается путин. Российский диктатор и правда хвастался тем, что занимается этим видом японской борьбы. Ребенок – это Украина, которая побеждает напавшего на нее гиганта – россию, которой заправляет путин.

птн пнх марка

Марка «ПТН ПНХ!» будет благотворительной

В Укрпочте отметили, что новая почтовая марка – благотворительная. Каждый, кто приобретет марку «ПТН ПНХ!» становится участником благотворительного проекта.

Тираж почтовой марки – 1 500 000 экземпляров или 250 тысяч марочных листов. Стоимость марочного листа – 180 грн., из которых 42 грн. – благотворительный взнос. К маркам также будет выпущен конверт «Первый день», художественный конверт, карточку, а также тематический свитшот.

Продажи марки начнутся 24 февраля, но уже с сегодняшнего дня, 20 февраля, можно оформить предзаказ в официальном онлайн-магазине Укрпочты (не более 10 марок в одном заказе).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Африке выпустили почтовую марку с одесским активистом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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