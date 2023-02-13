В Африке выпустили почтовую марку с одесским активистом (фото)

Сьерра-Леоне, страна в Западной Африке, выпустила серию марок, посвященных борьбе Украины с российской агрессией. На одной из них – общественные активисты, среди которых Сергей Стерненко.

Украинской борьбе с российским вторжением посвящают марки во всем мире

Мы уже привыкли, что «Укрпочта» одна за другой выпускает марки, посвященные отражению российского вторжения. Вслед за сверхуспешной маркой «Русский военный корабль, иди нах**», появились изображение пса-сапера Патрона, победителей «Евровидения-2022» Kalush Orchestra и много других.

Не только Украина выпускает подобные марки. Почтовые службы других стран тоже выпускали марки, посвященные Украине. Например, Эстония, Австрия, Люксембург, Хорватия.

Но лидером, «переплюнувшим» всех оказалась Сьерра-Леоне, страна, расположенная на западе Африканского континента.

Там выпустили марки, посвященные украинским спасателям, летчикам, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинским активистам, Арнольду Шварценеггеру и Папе Римскому на фоне нашего желто-голубого флага и много-много других.

Откуда в Африке столько марок об Украине

Причина такого интереса из далекой Африки к войне в Украине проста – за счет выпуска большого числа марок бедная страна Сьерра-Леоне пополняет сой бюджет.

Война Украины с рашистами потрясла весь мир. О ней говорят повсюду. А значит и спрос на марки с украинской тематикой обеспечен.

Одессит Сергей Стерненко изображен на марке, посвященной украинским активистам, собирающим средства для помощи ВСУ. Авторы дизайна разместили его в компании с Сергеем Притулой, тарасом Чмутом и Игорем Лаченковым. Впрочем, вместе они только на блоке марок, сами же марки посвящены каждому в отдельности.

Стоит набор марок, выпущенных в Сьрра-Леоне и посвященных украинским активистам, 281.65 грн.

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