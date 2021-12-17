В Украине продолжается «Неделя чтения»: в Одессе прошла «Вечеринка книголбов»

«Неделя книги» в Украине продолжается. В этом году ее девиз: «Найди свою книгу». Чтобы поиск был интереснее, полнее, в Одесской национальной научной библиотеке прошла «Вечеринка книголюбов».

В Украине проходит первая Национальная неделя чтения

С 13 по 19 декабря в Украине впервые проходит Национальная неделя чтения. Инициатором выступил Украинский институт книги с Минкультом, Украинской библиотечной ассоциацией, Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей, общественной организацией «Форум издателей».

Подобные недели чтения проводятся во многих странах мира. Форматы, уровень вовлеченности, акценты везде разные.

— Где-то для чтения, например, выбирают одну важную книгу, за нее голосуют интеллектуалы, и тогда ее начинают обсуждать. И, таким образом, эта книга становится важной для целой страны.

Мы же выбрали такой формат, где основные акции проводят сами участники. Это, прежде всего, публичные библиотеки, наши издатели и наши книжные магазины, — отметила директор Украинского института книги Александра Коваль.

На этой «Неделе чтения» по всей стране проходит много событий, где библиотекари выступают главным организующим звеном между обществом и творческими людьми.

«Девиз этого года – найди свою книгу! Сегодня мы пытаемся с нашими партнёрами найти именно ту книгу, которая стучится в сердце, чтобы тем самым подвигнуть людей к чтению… Не стоит забывать, что книга, «твоя книга», по – прежнему, лучший подарок. Мы поможем сориентировать в выборе. Мы верим в силу чтения» — говорит генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова.

Что было на «Вечеринке книголюбов» в Одессе

Одесская «Вечеринка книголюбов» прошла в читальном зале ОННБ.

Почитатели книг и самой библиотеки побывали на творческом вечере писательницы, сценариста, режиссёра документального кино и телевидения Виталии Бабущак. Также для них представили музыкальную программу «Стань музыкой, слово…», которую подготовили студенты музыкальной академии им. А.В. Неждановой.

Для гостей вечеринки провели литературную игру «Фанфик» и устроили презентацию «Найди свою книгу!». На презентации представили подборки книг из «Топ-5 книжек месяца» за 2021год, и «Книжный БУМ: лови новинку 2020-2021». В них собраны лучшие издания современной мировой и украинской литературы.

Заодно представили статистику Минкульта, согласно которой украинцы потратили на книги в 2020 году совокупно около 800 млн грн, а это значит, что средняя семья в Украине тратит на книги всего лишь 55 грн. в год.

При этом директор Украинского института книги Александра Коваль пояснила, почему чтение важно как для развития отдельного человека, так и украинского общества в целом:

— Низкий уровень чтения и покупки книг превращается в низкий уровень образования и науки, незначительную эффективность нашей экономики.

В Национальной неделе чтения участвуют около 100 украинских издательств, книжных магазинов и библиотек. Они проводят мероприятия самого разного формата — от информационных до коммерческих.

Завершится «Неделя чтения» 19 декабря, когда стартуют новогодние и рождественские праздники.

Ранее мы рассказывали, что Одесса присоединится к национальной неделе чтения, главная идея которой заключается в том, чтобы устроить праздник чтения и всеукраинского единения вокруг литературы.

Анонсировала «Одесская Жизнь» и «Вечеринку книголюбов«, которая состоялась 13 декабря 2021 года в ОННБ.

Приводили мы и результататы исследования компании Gradus Research, о том, сколько украинцев читает книги, сколь тратят на них денег, а также о целях чтения и литературных предпочтениях.

Ольга Шубина; фото автора